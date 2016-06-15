油价连跌第五日 英国退欧忧虑和联储加息疑虑抵销美国库存减少

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约6月15日 - 油价周三连跌第五日，为2月来最长跌势，因担心英国可能退出欧盟，且美国联邦储备委员会(美联储/FED)仍暗示今年加息两次，尽管下调了成长预估。
上周美国原油库存减少，扶助原油期货盘中缩减跌幅，但油价在盘后交易中扩大跌幅。
近月布兰特原油期货收低0.86美元，或1.7%，报每桶48.97美元，收盘后在1946 GMT，布兰特原油跌至最低48.56美元。
近月美国原油期货收跌0.48美元，或1%，报每桶48.01美元，盘中低见47.55美元。美国原油期货在盘后交易中跌至47.45美元。
高盛表示，油价需在45-50美元，下半年油市才能出现供应短缺。
周三全球市场下滑，因担心6月23日英国公投决定退出欧盟。美元指数下滑，但仍接近6月3日高位。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但暗示仍计划今年升息两次，称预计美国就业市场在近期放缓后将会再度增强。
“毋庸置疑，除了英国退欧忧虑外，美联储下调经济成长预估重压油价，”纽约能源对冲基金Again Capital合作伙伴John Kilduff说。
“油价要维持近期涨势，将需要看到未来需求强劲。除此之外，油价还要应对利率可能上升。”
美国能源资料协会(EIA)称上周美国原油库存减少93.3万桶，市场预期为减少230万桶。
“(EIA库存)数据喜忧参半，”Caprock Risk Management分析师Chris Jarvis说。EIA数据也显示，上周汽油库存减幅大于预期，馏分油库存意外增加。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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