油价急跌4% 投资人担心一旦英国退欧将令市场震动

路透纽约6月16日 - 油价周四急跌4%，触及一个月低位，连跌六日，因投资人担心如果英国公投决定退出欧盟，将令全球经济动荡。

这是油价自1月初来最长跌势，当时油价连跌七日，之后触及每桶30美元以下的12年低位，受累于担心全球供应过剩。

今日油价下跌，美元重拾涨势打压原油期货和其他商品市场，因臆测英国公投可能决定离开欧盟。

美元触及两周高位，之后回软，因英镑走坚，此前英国暂停所有公投拉票活动，因英国工党议员Jo Cox遇袭身亡。

英镑上涨令油价缩减跌幅，但油价在盘后交易中续跌，触及日内新低。

布兰特原油期货收跌1.78美元，或3.6%，报每桶47.19美元，在结算后交易中跌至46.94美元低位，此为5月12日来最低。

布兰特原油在过去六个交易日下跌约5美元，或约10%。

近月美国原油期货收跌1.80美元，或3.8%，报每桶46.21美元，在盘后交易中跌至5月13日低位45.91美元。

过去一个月美国原油库存减少的消息并未能对油价有很大支撑，投资者更关注原油产量可能增加，因布兰特原油和美国原油均在每桶50美元以上。上周美国能源企业活跃钻机数已连续第二周上升。

周四，交易商看到市场情报公司Genscape报告，称在最新一周库欣原油库存减少76,317桶，之前一周库存减少299,058桶。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。(完)