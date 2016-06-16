油价急跌4% 投资人担心一旦英国退欧将令市场震动

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约6月16日 - 油价周四急跌4%，触及一个月低位，连跌六日，因投资人担心如果英国公投决定退出欧盟，将令全球经济动荡。
这是油价自1月初来最长跌势，当时油价连跌七日，之后触及每桶30美元以下的12年低位，受累于担心全球供应过剩。
今日油价下跌，美元重拾涨势打压原油期货和其他商品市场，因臆测英国公投可能决定离开欧盟。
美元触及两周高位，之后回软，因英镑走坚，此前英国暂停所有公投拉票活动，因英国工党议员Jo Cox遇袭身亡。
英镑上涨令油价缩减跌幅，但油价在盘后交易中续跌，触及日内新低。
布兰特原油期货收跌1.78美元，或3.6%，报每桶47.19美元，在结算后交易中跌至46.94美元低位，此为5月12日来最低。
布兰特原油在过去六个交易日下跌约5美元，或约10%。
近月美国原油期货收跌1.80美元，或3.8%，报每桶46.21美元，在盘后交易中跌至5月13日低位45.91美元。
过去一个月美国原油库存减少的消息并未能对油价有很大支撑，投资者更关注原油产量可能增加，因布兰特原油和美国原油均在每桶50美元以上。上周美国能源企业活跃钻机数已连续第二周上升。
周四，交易商看到市场情报公司Genscape报告，称在最新一周库欣原油库存减少76,317桶，之前一周库存减少299,058桶。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。