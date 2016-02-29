尼日利亚总统称油价低得“完全让人无法接受”

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透拉各斯2月28日 - 尼日利亚总统Muhammadu Buhari周日称，石油输出国组织(OPEC)需要采取行动稳定油市，因为油价已跌至“完全让人无法接受的”水平。
尼日利亚是非洲最大的产油国，其外汇收入有约90%来自原油出口，全球油价大跌严重冲击到该国这项关键收入来源，也打压了本币汇率。
“当前石油行业的市况无法持续，而且完全让人无法接受，”Buhari办公室声明显示他与卡塔尔国王在多哈会面时这样说道。
他在出访卡塔尔第二天的讲话中，强调了OPEC与非OPEC产油国之间有必要进行合作。(完)
(编译 白云; 审校 王丽鑫)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。