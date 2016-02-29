尼日利亚总统称油价低得“完全让人无法接受”

路透拉各斯2月28日 - 尼日利亚总统Muhammadu Buhari周日称，石油输出国组织(OPEC)需要采取行动稳定油市，因为油价已跌至“完全让人无法接受的”水平。

尼日利亚是非洲最大的产油国，其外汇收入有约90%来自原油出口，全球油价大跌严重冲击到该国这项关键收入来源，也打压了本币汇率。

“当前石油行业的市况无法持续，而且完全让人无法接受，”Buhari办公室声明显示他与卡塔尔国王在多哈会面时这样说道。

他在出访卡塔尔第二天的讲话中，强调了OPEC与非OPEC产油国之间有必要进行合作。(完)