多哈会议与会国接近就冻产问题达成协议--消息

路透多哈4月17日 - 官方消息人士告诉路透，产油国周日多哈会议看起来就冻结产量以提振油价一事接近达成协议。

根据路透看到的一份在多哈传阅的协议草案副本，各国每月平均原油日产量将不超过今年1月记录的水准。

草案指出，冻产将持续到今年10月1日，产油国10月将再度于俄罗斯开会评估进展，以筹谋“油市逐渐复苏”。

与会各国尚未就草案达成最后协议，但这些国家石油部的几名高层消息人士表示，他们对达成协议很乐观。

“我持乐观看法，”科威特代理石油部长萨拉(Anas al-Saleh)周六在谈及协议前景时说。

“只有一份提案。将产量冻结在1月水平，一直到10月。”另一位代表称。这位代表拒绝具名，因涉及到政治敏感性。“有项10月再聚的提议。”

“我们有一份协议，”第三位高层石油消息人士告诉路透。

草案指出，冻结期间产油国将继续就支撑油市的最佳方式进行商议，协议将对其他要求加入的国家开放。

草案提出成立一个“高级别的监督委员会”，由两个石油输出国组织(OPEC)成员国和两个非OPEC产油国的石油部长组成，另有一个专家组成的工作组提供协助。

国际能源署(IEA)周四称，即便OPEC及非OPEC产油国能够达成冻产协议，对全球供应的影响也将有限，油市不太可能在2017年之前恢复平衡。

影响多哈谈判的关键因素是伊朗，在今年1月国际社会取消对该国的经济制裁后，伊朗希望大力提高产量。

“我们已经告诉一些OPEC成员国以及俄罗斯这样的非OPEC国家，他们应该接受伊朗重返油市这个现实，”伊朗石油部通讯社Shana周六援引该国石油部长尚甘尼的话报导。

“如果伊朗将产量冻结在2月水平，意味着该国不能从制裁解除这件事当中获得好处。”

沙特阿拉伯在公开场合下对伊朗采取强硬立场。沙特副王储Mohammed bin Salman在接受彭博采访时称，只有当伊朗和其它主要产油国都加入冻产行动，沙特才会冻结产能。(完)