俄罗斯能源部长预期短期内不会有新的冻产提案

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透莫斯科4月26日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周二表示，他预期在石油输出国组织(OPEC)6月会议之前，不会有与冻结石油生产相关的新提案。
他同时表示，关于限制产出以支撑疲软油价的相关协商，他并没有相关资讯。(完)
(编译 张明钧; 审校 高琦)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。