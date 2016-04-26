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国际财经 | 2016年 4月 26日 星期二 16:42 BJT

俄罗斯能源部长预期短期内不会有新的冻产提案

路透莫斯科4月26日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周二表示，他预期在石油输出国组织(OPEC)6月会议之前，不会有与冻结石油生产相关的新提案。

他同时表示，关于限制产出以支撑疲软油价的相关协商，他并没有相关资讯。(完)

(编译 张明钧; 审校 高琦)

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