全球炼厂产能创纪录提振原油需求 但需求增长料无法持久

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透新加坡6月10日 - 由于炼厂产能触及纪录高位，原油需求短期料将激增，但需求增长情况可能无法持久，因市场燃油供应过剩，会侵蚀利润率并最终迫使炼厂削减产能利用率和原油订单。
汤森路透Eikon数据显示，全球将原油炼制成汽油、柴油、航煤或航运燃油的产能到8月将达到1.018亿桶/日，创纪录高位，3月时为9,725万桶/日。
“基于精炼需求的原油采购目前正在进行中。这是季节性利好信号，”咨询公司Energy Aspects的Virendra Chauhan说。
炼厂需求激增之际，正值全球供应出现中断、原油供应收紧之时。加拿大野火、尼日利亚石油设施遇袭，以及美国、委内瑞拉和亚洲减产，均导致原油供应减少。
但炼油量飙升无法靠自身力量持续下去，因为数据显示，备用库存容量或将降至每日50万桶以下，为2013年年底以来最低水平。备用库存容量是指可用库存容量减去已用容量。
另外，随着炼油厂炼出的燃油超过消费者可吸收的量，他们最终必须削减产量，从而降低原油需求，并导致油价下降。
当前经济也令人担忧，特别是在亚洲；大部分原油需求的增长是出现在过去几年。
“中国经济增长引擎...已开始出现状况，”汇丰亚洲经济研究部门联席主管Frederic Neumann在周五的研究报告中指出。“对全球经济来说，这是个问题。”
图表：全球炼油产能将触及历史新高 tmsnrt.rs/1PND18i
(完)
(编译 杜明霞/王颖；审校 高琦/孙茉莉)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。