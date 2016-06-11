全球炼厂产能创纪录提振原油需求 但需求增长料无法持久

路透新加坡6月10日 - 由于炼厂产能触及纪录高位，原油需求短期料将激增，但需求增长情况可能无法持久，因市场燃油供应过剩，会侵蚀利润率并最终迫使炼厂削减产能利用率和原油订单。

汤森路透Eikon数据显示，全球将原油炼制成汽油、柴油、航煤或航运燃油的产能到8月将达到1.018亿桶/日，创纪录高位，3月时为9,725万桶/日。

“基于精炼需求的原油采购目前正在进行中。这是季节性利好信号，”咨询公司Energy Aspects的Virendra Chauhan说。

炼厂需求激增之际，正值全球供应出现中断、原油供应收紧之时。加拿大野火、尼日利亚石油设施遇袭，以及美国、委内瑞拉和亚洲减产，均导致原油供应减少。

但炼油量飙升无法靠自身力量持续下去，因为数据显示，备用库存容量或将降至每日50万桶以下，为2013年年底以来最低水平。备用库存容量是指可用库存容量减去已用容量。

另外，随着炼油厂炼出的燃油超过消费者可吸收的量，他们最终必须削减产量，从而降低原油需求，并导致油价下降。

当前经济也令人担忧，特别是在亚洲；大部分原油需求的增长是出现在过去几年。

“中国经济增长引擎...已开始出现状况，”汇丰亚洲经济研究部门联席主管Frederic Neumann在周五的研究报告中指出。“对全球经济来说，这是个问题。”

图表：全球炼油产能将触及历史新高 tmsnrt.rs/1PND18i

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