2017年原油期货升向每桶45美元 美国油企重新开始套保

路透纽约2月18日 - 遭到油价连跌18个月冲击的美国石油生产商本周开始谨慎对未来产出进行套期保值，认为这恐怕是为2017年及以后锁定每桶45美元价格的最好机会。

据三名了解资金流动情况的人士称，随着油价本周从12年低位反弹，美国页岩油企业在数月以来首次开始为未来几年询价及设置新的套期保值。

过去20个月油价重挫70%，因石油输出国组织(OPEC)国家及其他产油国产量接近纪录水平，导致出现历史上最严重的一次供应过剩。

消息人士称，周四即便即期石油期货小幅收高，2017年12月美国原油期货价格CLZ7仍跌逾2%至每桶43.47美元，部分受生产商套保活动影响。2017年WTI期货迭期价格CLCALYZ7早盘高见43.55美元，一个月前曾触及纪录低位每桶37.38美元。

存管信托和结算公司(Depository Trust & Clearing Corp)在汤森路透EIKON上公布的资料显示，店头市场中石油互换合约成交量比过去三日合计交易量要高出四倍有余。

业者再度有意于50美元心理大关下方进行套期保值，令部份人士大感意外；部份交易商先前认为油价需站上该道关卡，方可吸引生产商进场。交易商们指出，目前业者套保规模仍有限，且询价要多过于实际进行套保。

这或许反映了投资者及放贷者保护庞大债权的压力升高，且钻油成本持续下滑，使得业者得以在更低的油价达致损益平衡。

“许多生产商的损益平衡点为45美元。这不仅攸关获利，更攸关生存，”一名交易商指出。

消息人士拒绝透露那些企业本周积极进行套保，但部份生产商一直伺机进场。他们本周可能找到下手的机会，因OPEC及非OPEC国家将冻结产量于1月水准、且伊朗表态支持的消息传出后，油价即应声劲扬。

美国石油及天然气生产商普遍会对未来的石油生产进行套保，以期保障未来的获利及持续生产。如今，对冲的需求显然更甚于以往，部份人士估计2016年仅14%的石油生产受到保护.

一些交易商警告，企业套保兴致升温，或将阻碍油价大幅回升。(完)