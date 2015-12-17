油价下挫逾1% 因供应再度增加和美元急升

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透纽约12月17日 - 油价周四下挫逾1%，全球指标布兰特原油收位离2004年低位不远，此前美国原油期货交割地库欣的供应再度增加，加重对全球供应过剩的忧虑。
但市场交投清淡，分析师说，油价还能在11年低位之上撑多久的不确定性使一些市场人士作壁上观。
布兰特原油LCOc1 收低0.33美元，报每桶37.06美元，较2004年低位36.40美元高不到1美元。
美国原油期货CLc1收跌0.57美元，或1.6%，报每桶34.95美元，盘中低见34.63美元。周一，美国原油触及七年低点34.53美元。
市场交投疏落，美国原油合约成交量略低于1.8亿桶，一周前为7.5亿桶。
看到市场资讯公司Genscape数据的交易商称，Genscape报告，最新一周库欣原油库存增加140万桶。
美元兑一篮子货币.DXY周四触及两周高位，使美元计价的原油和其他商品对持有包括欧元在内的其他货币的投资者来说更昂贵。
石油输出国组织(OPEC)预计，2016年油价明显上涨的可能性不大。这增加了油市的利空人气。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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