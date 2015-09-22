布兰特原油小涨 输油管道停运的消息限制美国原油跌幅

路透纽约9月22日 - 布兰特原油期货周二收涨，美国原油期货收跌2%，但脱离盘中低位，因一输油管道部分停运以及押注美国原油库存数据利多，部分抵消了美股走疲带来的不安情绪。

美国原油近月合约即将到期，以及美元触及近两周高位也令市场不安，促使交易商在早盘卖出。

布兰特原油期货稍早下跌超过2%，美国原油期货重挫逾3%，因美股跌至两周低位。汽油期货一度也下跌超过3%，后转跌为升。

有消息称，Colonial输油管道部分停运，其中包括一段从北卡罗来纳州到新泽西州集散地、日运送85万桶汽油和馏分油的输油管线。Colonial称，停运是为了调查管道周边的“汽油味”。消息公布后，油价反弹。

“石油产品期货受Colonial输油管道消息的提振上扬，布兰特原油期货转跌为升，可能是因消息或许意味着需要从欧洲进口更多石油产品，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn说。

近月布兰特11月原油期货LCOc1收涨0.16美元，或0.3%，报每桶49.08美元。

美国10月原油期货CLV5收挫0.85美元，或1.8%，报每桶45.83美元。该合约在周二结算后到期。

近月11月合约CLX5收跌0.60美元，报每桶46.46美元。

路透调查显示，最近一周美国原油库存减少近100万桶，之前一周为减少210万桶，限制油价跌幅。

美国石油协会(API)将于周二2030 GMT公布库存数据。美国能源资料协会(EIA)将在周三公布库存报告。(完)