布兰特原油小涨 输油管道停运的消息限制美国原油跌幅

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约9月22日 - 布兰特原油期货周二收涨，美国原油期货收跌2%，但脱离盘中低位，因一输油管道部分停运以及押注美国原油库存数据利多，部分抵消了美股走疲带来的不安情绪。
美国原油近月合约即将到期，以及美元触及近两周高位也令市场不安，促使交易商在早盘卖出。
布兰特原油期货稍早下跌超过2%，美国原油期货重挫逾3%，因美股跌至两周低位。汽油期货一度也下跌超过3%，后转跌为升。
有消息称，Colonial输油管道部分停运，其中包括一段从北卡罗来纳州到新泽西州集散地、日运送85万桶汽油和馏分油的输油管线。Colonial称，停运是为了调查管道周边的“汽油味”。消息公布后，油价反弹。
“石油产品期货受Colonial输油管道消息的提振上扬，布兰特原油期货转跌为升，可能是因消息或许意味着需要从欧洲进口更多石油产品，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn说。
近月布兰特11月原油期货LCOc1收涨0.16美元，或0.3%，报每桶49.08美元。
美国10月原油期货CLV5收挫0.85美元，或1.8%，报每桶45.83美元。该合约在周二结算后到期。
近月11月合约CLX5收跌0.60美元，报每桶46.46美元。
路透调查显示，最近一周美国原油库存减少近100万桶，之前一周为减少210万桶，限制油价跌幅。
美国石油协会(API)将于周二2030 GMT公布库存数据。美国能源资料协会(EIA)将在周三公布库存报告。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。