原油上涨1% 库欣库存下降数据抵消了股市下跌的影响

Reuters9月25日 - 路透纽约9月24日 - 原油价格周四上涨最多1%，受美国原油期货交割地原油库存减少提振，尽管涨幅因股市大跌而受到限制。

市场信息公司Genscape预计库欣原油库存在截至9月22日当周减少62.5万桶。

Genscape的预计推高了美国原油和布兰特原油价格，此前美国能源资料协会(EIA)称上周库欣原油库存减少46.2万桶。

但股票市场的大跌限制了原油的涨幅，标普500指数受全球经济放缓忧虑影响而下跌。

“Genscape数据受到市场关注后出现技术性反弹，尽管标普指数下挫后的止损卖盘将价格推至新低，”Liquidity Energy的经纪商Peter Donovan称。

美国原油CLc1收涨0.43美元，或近1%，报每桶44.91美元。盘中最高涨0.69美元，最低跌0.77美元。

布兰特原油LCOc1收涨0.42美元，或0.9%，报每桶48.17美元。

原油本季度已下跌25%，美国原油仅周三跌幅就达4%，因EIA公布数据显示上周汽油库存大幅增加。

分析师称，周五原油市场可能会再次大幅震荡，因美国第二季GDP终值数据出炉，以及将公布每周美国钻井平台数量报告。

看涨原油的投资者期望美国钻井平台数量连续第四周减少，因为这预示着未来原油产量将减少。(完)