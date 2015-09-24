原油上涨1% 库欣库存下降数据抵消了股市下跌的影响

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
Reuters9月25日 - 路透纽约9月24日 - 原油价格周四上涨最多1%，受美国原油期货交割地原油库存减少提振，尽管涨幅因股市大跌而受到限制。
市场信息公司Genscape预计库欣原油库存在截至9月22日当周减少62.5万桶。
Genscape的预计推高了美国原油和布兰特原油价格，此前美国能源资料协会(EIA)称上周库欣原油库存减少46.2万桶。
但股票市场的大跌限制了原油的涨幅，标普500指数受全球经济放缓忧虑影响而下跌。
“Genscape数据受到市场关注后出现技术性反弹，尽管标普指数下挫后的止损卖盘将价格推至新低，”Liquidity Energy的经纪商Peter Donovan称。
美国原油CLc1收涨0.43美元，或近1%，报每桶44.91美元。盘中最高涨0.69美元，最低跌0.77美元。
布兰特原油LCOc1收涨0.42美元，或0.9%，报每桶48.17美元。
原油本季度已下跌25%，美国原油仅周三跌幅就达4%，因EIA公布数据显示上周汽油库存大幅增加。
分析师称，周五原油市场可能会再次大幅震荡，因美国第二季GDP终值数据出炉，以及将公布每周美国钻井平台数量报告。
看涨原油的投资者期望美国钻井平台数量连续第四周减少，因为这预示着未来原油产量将减少。(完)
(编译 刘静；审校)
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