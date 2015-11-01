伊朗将在12月OPEC会议上宣布石油增产计划--Shana

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透迪拜10月31日 - 伊朗石油部长尚甘尼周六称，将在12月的下次石油输出国组织(OPEC)会议上，正式通知其他OPEC成员国该国将原油日产量增加50万桶的计划。
“我们...要求他们遵守已经达成的3,000万桶上限，他们也已同意”伊朗石油部下属通讯社Shana援引尚甘尼的话报导。“伊朗准备至少向国际市场至少每日供应50万桶原油，”他并称。
OPEC将于12月初在维也纳举行会议，目前该组织的产量已经接近纪录高位，因为主要产油国更侧重保护市场份额。这加剧了供应过剩。
伊朗一再表示，国际制裁解除后不久将扩大原油产量，并夺回失去的出口市场。
伊朗计划在2016年初制裁解除时将原油日产量提高50万桶，到3月时提高100万桶。
尚甘尼表示，制裁解除后亚洲将是该国出售石油的重点地区。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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