伊朗将在12月OPEC会议上宣布石油增产计划--Shana

路透迪拜10月31日 - 伊朗石油部长尚甘尼周六称，将在12月的下次石油输出国组织(OPEC)会议上，正式通知其他OPEC成员国该国将原油日产量增加50万桶的计划。

“我们...要求他们遵守已经达成的3,000万桶上限，他们也已同意”伊朗石油部下属通讯社Shana援引尚甘尼的话报导。“伊朗准备至少向国际市场至少每日供应50万桶原油，”他并称。

OPEC将于12月初在维也纳举行会议，目前该组织的产量已经接近纪录高位，因为主要产油国更侧重保护市场份额。这加剧了供应过剩。

伊朗一再表示，国际制裁解除后不久将扩大原油产量，并夺回失去的出口市场。

伊朗计划在2016年初制裁解除时将原油日产量提高50万桶，到3月时提高100万桶。

尚甘尼表示，制裁解除后亚洲将是该国出售石油的重点地区。(完)