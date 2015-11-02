（更正）俄罗斯产量创纪录和中国需求疲弱拖累油价走低

（因译文原文有误，第五段美国原油报价应为收跌“0.45美元”非“收跌0.45美分”）

路透纽约11月2日 - 油价周一下跌，因疲弱的中国工厂数据加重了对此世界第二大经济体能源需求的担忧；同时，俄罗斯原油产量创纪录，表明全球供应过剩问题丝毫未缓解。

取暖油HOc1价格的下跌也令油价承压，由于天气比正常年份暖和，预计取暖油库存将增加。交易商还预计取暖油的另外一种形态－超低硫柴油库存也将增加，因有更多美国炼厂的秋季检修期结束，开始了正常生产。

路透调查显示，上周美国原油库存可能增加270万桶，为连续第六周增加。美国石油协会(API)周二将发布初步库存数据，美国政府将于周三发布官方库存数据。

布兰特原油期货LCOc1收跌0.77美元，或1.6%，报每桶48.79美元。

美国原油Clc1收跌0.45美分，或1%，报每桶46.14美元。

早盘原油得到美元走低的支撑，美元因10月美国制造业活动连续第四个月下降而走软。

美元随后反弹，兑一篮子货币几乎持平。

“无论怎样，中国石油消费大幅下滑的预期一直幽灵般笼罩市场，是一重要的看空背景因素，特别是在此全球供应仍极为过剩的时期，”石油咨询公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch称。

一份调查显示，中国10月的工厂活动连续第八个月下滑。

油价自去年6月以来已经跌去价格的逾一半，因全球供应过剩。而这股忧心在周一变得更加严重，因俄罗斯公布其10月原油产量为每日1,078万桶，达到后苏联时代的纪录高位。

这一数据反映出俄罗斯的保卫市场份额战略，因来自海湾国家的竞争对手开始向俄罗斯的传统市场提供原油。

上周，路透调查显示，行业分析师预计油价将在明年维持低位，因预计石油输出国组织(OPEC)在12月4日的会议上仍可能坚持其维持纪录高产量的立场。

OPEC成员国伊朗在根据今年7月与世界主要国家达成的协议限制铀浓缩活动后，将开始提高原油产量，向西方消费国出口原油。(完)