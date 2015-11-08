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国际财经 | 2015年 11月 9日 星期一 07:56 BJT

OPEC准备做出必要投资满足未来需求--秘书长巴德里

路透迪拜11月8日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里表示，尽管存在诸多不确定性，OPEC成员国仍准备做出必要投资，应对全球未来的能源需求。

巴德里在国际能源论坛网站发布的声明中还说，业内涌现的项目取消和推后潮，“清楚体现了油价大幅波动对投资的不利影响，会为未来埋下不稳定性的种子”。

巴德里称，他预计亚洲石油日需求2040年将升至近4,600万桶，比2015年的日需求水平高出近1,600万桶。

他还说，从今天至2040年之间需要的石油相关投资规模估计约为10万亿美元。(完)

(编译 白云; 审校 王丽鑫)

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