OPEC准备做出必要投资满足未来需求--秘书长巴德里

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透迪拜11月8日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里表示，尽管存在诸多不确定性，OPEC成员国仍准备做出必要投资，应对全球未来的能源需求。
巴德里在国际能源论坛网站发布的声明中还说，业内涌现的项目取消和推后潮，“清楚体现了油价大幅波动对投资的不利影响，会为未来埋下不稳定性的种子”。
巴德里称，他预计亚洲石油日需求2040年将升至近4,600万桶，比2015年的日需求水平高出近1,600万桶。
他还说，从今天至2040年之间需要的石油相关投资规模估计约为10万亿美元。(完)
(编译 白云; 审校 王丽鑫)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。