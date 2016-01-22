分析：忘了供应过剩吧 油市已进入非理性阶段

路透1月22日 - 全球油市悄无声息地跨过一个重要关口，油价在2016年开年后的几周里重挫近30%至每桶30美元之下，穿越了理性回应与非理性担忧间那道模糊的界线；油价理性回应是该反映基本面，非理性担忧则是认为油价未来只会不断下跌。

兽性冲动(animal spirits)已经占领了纽约和伦敦期货市场，动量驱动型演算法交易员和大型对冲基金推动油价大幅跌破这道关口，而即便曾经看空的分析师也认为该关口符合供需面，至少中期内都是如此。

这标志着形势已与过去18个月的大部分时间不同，当时油价从100美元大幅下跌，外界普遍认为这是一个时常出现的、为了因应基本面“新常态”而进行的痛苦、有时笨拙的调整。在这次调整过程中，石油输出国组织(OPEC)不再限制自己的产量，而把平衡市场的重担丢给了美国页岩钻探商。

这个过程持续的时间远长于预期，因为页岩油企业非常灵活，他们削减成本并在容易开采的地方打钻，从而维持生产。受此影响，油价下跌，最初是在去年夏季，然后又在本月重演。

但许多人表示，事情现在发展得太过。定于周五出炉的数据料将显示，美国油市的大型基金和投机客增持空仓。过去三个月，空仓规模已增加一倍至创纪录的2亿桶。

“如果你问我，(我会说)油价本身就是非理性的，”沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)新董事长Khalid al-Falih在达沃斯世界经济论坛年会上称。Khalid al-Falih也是沙特最有影响力的能源官员之一。

在供应过剩的压力与中国经济疲弱的情况下，几乎没有交易商预计今年油价会快速回升。

不过也有越来越多证据显示，30美元以下的价位未来或将无法持续。步履蹒跚的美国页岩油钻探商已频临破产边缘；加拿大油沙生产商在其原油交易价位于每桶15美元的情况下，每桶油都要亏钱；委内瑞拉与哥伦比亚的重质油同样在亏损。根据顾问机构Wood Mackenzie，自2014年以来，约有3,800亿美元的石油或天然气项目被推迟或取消。

“不光是价格的问题，还有日复一日未曾间断的抛售，这令我相当意外，”Energy Aspects首席油市分析师Amrita Sen表示，“我们确实正处在非理性的境地当中。”

市场并不缺乏卖出的藉口：强势美元；中国股市崩跌；沙特(沙乌地)阿拉伯与伊朗断交，使得石油输出国组织(OPEC)达成协议原本就不高的机会愈加渺茫。

其中有些原本就是基本面因素--例如12月创纪录的偏暖天气，以及伊朗制裁的解除--不过这两项对交易商来说应该算不上大新闻。

比较可能的因素是，多数卖压是被利用自动交易探测获利趋势的商品基金所驱动--而且在极端的情况下，这种趋势往往会加剧。行业消息来源表示，去年许多利用自动交易的交易商，情况比基金经理人好上许多。

**非理性游戏**

自2014年中油价从逾100美元开始下滑起，出现过几次假性平台期，潜在的多头因此严重受创，已经不再试图抄底了。

直到最近，大部分石油输出国组织(OPEC)官员还基本认为，油价大幅下跌虽然令人痛苦，但却是令高成本竞争对手停产的必要之举。

分析师和企业高管现在公开宣称市场已经“不理性”的事实--其中很多人是油价自18个月前意外长期深度下跌以来首次这么说--也未影响到油价。

按照这种思路，如果认为现在的油价脱离基本面，那么一定会反弹至较高水平。根据这一逻辑，陷入困境的产油商可能选择多坚持一段时间而非拱手认输--进而推迟空头正在等待的最痛苦时刻来临的时间。

1月初，主要页岩油钻探商的高管在高盛于佛罗里达举行的私下会议上表示，他们是基于今年油价为50美元制定的计划，而这种乐观看法是导致油价持续下跌的因素之一。

**反应过度**

可以肯定的是，油市作出过度反应往往是常态而非例外，另外认为目前油市过度超卖的看法，并不意味着油价很快将反弹。

偏向看多油价的银行之一--渣打上周表示，狂跌将使油价最低挫至每桶10美元。应该记住英国经济学家凯恩斯(John Maynard Keynes)曾经发出的警告，市场“在市场回归理性之前，你很可能已经破产了。”

目前没有迹象显示，沙特阿拉伯准备考虑放弃其休克疗法；沙特是石油输出国组织(OPEC)决定放弃支持油价的推手。

但并不是所有人都认同油市已经超卖。咨询机构Rapidan Group本周对客户表示，他们已将布兰特原油期货2016年预估值从每桶38美元下调至30美元，这是主要银行中作出的最低预估之一，指因经济成长放缓且伊朗石油出口加速回升。

Rapidan Group总裁Bob McNally称，“这是正宗的景气兴衰循环...完全符合理性。”

非理性同时有其优缺点。周四油价涨逾6%，升至每桶30美元上方，尽管美国原油和汽油库存双双触及纪录高位。经纪商称，这要归因于空头回补。

花旗集团大宗商品研究全球主管Ed Morse称，一些人认为目前的最好建议是退居观望，直到一些尘埃落定使局势明朗化；这位分析师曾于去年8月警告称，美国原油期货可能将于今年初跌至当时认为不可思议的每桶30美元水平。(完)