伊朗认为产量冻结协议不足以扶助油市--伊朗消息人士

路透安卡拉/伦敦2月18日 - 伊朗石油业消息人士对路透表示，该国认为全球性原油产量冻结协议不足以帮助推升价格，因为目前的产量已经太多。

伊朗石油部长尚甘尼周三同卡塔尔、伊拉克和委内瑞拉的官员在德黑兰进行商谈。此次会议的目的是劝说伊朗参加本周由沙特和俄罗斯牵头的全球产量冻结协议。

尚甘尼会后对伊朗媒体发表看法时，小心斟酌用词以避免提及伊朗对冻结本国产出问题上的立场。“我们今天进行了很好的会谈，也拿到了昨天会议的报告。我们支持OPEC与非OPEC国家之间展开合作，”他说。

不过此次会议上伊朗坚持其立场，即德黑兰需要夺回在制裁期间失去的市场份额。并称无论伊朗选择如何做，全球油市已经供给泛滥。

“石油市场的问题是过剩。有必要采取行动降低多余供应。对于那些一直在以最大限度生产的人来说，冻结产量并不能帮助市场，”伊朗石油方面一位了解会谈情况的消息人士说。

另一位伊朗消息人士表示，讨论这项全球协议设想的时间应该是在“原本已经增产的国家(主要是沙特)减少了产量，同时伊朗产量恢复到制裁前水准的时候。”

**石油市场无动于衷**

沙特和俄罗斯表示，如果所有主要产油国都同意遵守的话，全球冻结石油产量协议有可能成为迈向平衡市场这一正确方向的第一步。

但这一想法迄今未能打动市场，本周为止油价大幅波动，周四在每桶35美元水准交投。

国际能源署(IEA)本月表示，即便是在OPEC今年产量持平这一乐观情境下，全球目前已创下纪录高位的原油库存还将会有巨大增长。

IEA表示，预计2016年下半年库存积累的速度将放缓，但库存上升的态势将持续到2017年。“在市场已经充斥原油的情况下，短期内很难看到油价能有明显的涨幅。”

与此同时，考虑到伊朗表态要在制裁取消后增加出口，OPEC维持产出不变的机率很小。

伊朗曾许诺将在未来6-12个月内将每日原油供给提高约100万桶。一些伊朗银行周三重新接入环球银行金融电讯协会(SWIFT)交易网络，这将有助于该国银行开展业务。(完)