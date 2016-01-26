油价劲升逾4% 因寄望OPEC和非OPEC产油国接近达成减产协议

路透纽约1月26日 - 油价周二收盘上涨逾4%，因投资者希望OPEC和非OPEC产油国接近达成减产协议，以解决数十年来最严重的供应过剩问题之一。

油价劲升，此前石油输出国组织(OPEC)再次呼吁非OPEC产油国与其成员国一道减少供应，但俄罗斯到目前为止仍犹豫不决。俄罗斯被认为是达成协议的关键国家。

伊拉克油长Adel Abdel Mahdi称，他预计达成协议有一定“灵活性”，达成减产协议的想法在过去一年多的时间里已经不断地被提出，又被摒弃。

石油生产商Hess Corp(HES.N)称其计划今年减少资本支出40%后，买盘在午后增加。

布兰特原油LCOc1收涨1.30美元，或4.26%，报每桶31.80美元，开盘下跌后反弹至最高32.72美元。

美国原油CLc1收涨1.11美元，或3.7%，报每桶31.45美元，比盘中高位32.41美元低近1美元。

“很清楚需要减产，过去18个月我们一直认为需要减产，但仍不清楚沙特阿拉伯及其他OPEC成员国是否做好重返谈判桌的准备，”Citi Futures能源期货专家Tim Evans在一份声明中写道。

“没有沙特的参与，肯定达不成协议，市场只能随着非OPEC产油国产量减少来自己寻找平衡，这是一个缓慢和痛苦的过程，”他写道。

尽管油价今年暴跌20%至12年低位，主要OPEC产油国仍没有减产。

一些国家甚至计划增产。伊拉克于周一称，将增加石油产量。此前该国发布2015年末产量达到创纪录高位。

以沙特为首的OPEC海湾成员国坚持OPEC不会单方面减产，因为这将把市场份额拱手让给竞争对手。

石油经纪商PVM的David Hufton认为，如达成协议，油价可能回升至40-60美元区间。

随着美国联邦储备理事会(FED/美联储)周二开始了为期两天的会议，交易员也在关注美元。

美国石油协会(API)将于周二2130 GMT发布最新一周库存报告，美国政府将于周三发布库存数据。

路透周一的调查显示，上周美国原油和汽油库存可能增加，馏分油库存可能减少。(完)