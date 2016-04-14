石油交易员对近期涨势失去信心 为油价下跌提前布局

路透新加坡4月14日 - 石油交易员在期货和期权市场进一步押注，油价4月的涨势将失去动力，因需求前景恶化，且几乎看不到供应过剩局面将要结束的明显迹象。

近月交割的布兰特原油期货本月上涨高达20%，令人憧憬自2014年以来跌幅一度达70%的本轮油价跌势即将结束，但远月交割期货的涨势看似要弱得多。

2017年12月交割期货和下月交割合约的价差已较3月1日水平收窄一半，目前仅为每桶4.40美元，在一些情况下正价差局面甚至已不复存在。(图表：tmsnrt.rs/1VmLW1G)

鉴于生产过剩仍没有结束迹象，且需求端忧虑加剧，石油输出国组织(OPEC)本周调降原油消费预估，交易员也在为油价进一步下滑预先调整仓位。

就期权方面看，自3月中以来，7月到期执行价为30美元的看跌期权数量已经增加150%，或4,700口合约，表明对这一期间油价的看空情绪升温。

执行价为30美元的12月看跌期权未平仓合约亦增加三分之一以上，暗示对布兰特原油年底前价格的看空氛围也愈加浓厚。(图表： tmsnrt.rs/1Npbunb)

一油市交易商说道：“就供给面看，没有任何令人信服的迹象显示产量将很快减少。事实上，需求方面也有些令人担心，消费可能会减慢。因此我认为，供给过剩的情况或者是没有改善，或者是越来越糟，在这种情况下油价会进一步下滑。”(完)