油价暴跌创造良机 能源行业并购潮一触即发

2014年12月16日在马德里拍到的Repsol公司总部。 REUTERS/Andrea Comas

路透伦敦12月19日 - 近期原油价格大幅下跌，那些资金充裕的大型油企或将趁机掀起对较小同业的收购热潮，目标直指非洲、亚洲和美国的原油生产商和勘探商。

过去六个月里，指标布兰特原油价格几乎腰斩，一路跌到每桶60美元。能源企业股价亦重挫，已经在调整资产估值和削减预算。

西班牙Repsol(REP.MC)本周以83亿美元收购加拿大第五大独立原油生产商Talisman EnergyTLM.TO，被外界视为一系列并购活动的前奏。

尽管分析师们表示，Repsol的行动时机过早，但估计将有一连串交易跟进。

“我们认为一旦油价持稳且开始走强，当前的环境将促使欧洲原油勘探与生产领域出现一波并购活动。”投资银行BMO Capital Markets表示。

BMO表示，最具吸引力的收购目标是自身生产能力强而且处于生产初期的公司，它们的盈亏平衡价格相对较低，介于每桶20-50美元之间，位于低风险地区并得到当地政府支持。

这类公司包括英国石油和天然气公司BG GroupBG.L，该公司在巴西、东非和澳洲生产石油和天然气。其他潜在目标包括专注非洲的勘探公司Tullow Oil(TLW.L)、Ophir Energy (OPHR.L)以及Kosmos Energy (KOS.N)。

自6月以来，Tullow和Ophir的股价下跌了大约50%，BG Group和Kosmos的股价也下跌了30%左右，同期的欧洲600油气股指数.SXEP下跌26%。

**油服公司也成为目标**

石油服务公司也在收购者的考察范围之内。

哈里伯顿(HAL.N)提出以大约350亿美元现金加股票收购贝克休斯(Baker Hughes)(BHI.N)[nL3S0T76TJ]。不过TechnipTECF.PA对法国地质勘探公司CGG(GEPH.PA)的收购没有成功，后者仍是收购者的一个目标。

现金流强劲且需要扩大生产的全国性和国际性石油公司，将从收购规模较小的勘探企业和特殊服务提供商中受益最大。BMO的Brendan Warn称，这类公司包括艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)，以及印度和中国的石油公司。

欧洲石油巨头BP (BP.L)和皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)最近几周都表示，低油价提供了收购的机会，尽管它们都在削减成本。

BCS资产管理公司的投资组合主管Edmund Shing表示，利用上游探勘业务资金来收购规模较小的探勘和生产企业，以低价取得石油储备，大型业者可望透过合并业务而提高获利能力。

BMO表示，历史上，在油价结束急跌并开始上涨之后，很快就会出现密集的购并活动，像是2008-09年的情况。

“接下来的60天左右，我们将会开始见到企业宣布潜在的资产减损、潜在的减记，以及或许会有无力重新协商大规模贷款额度的情况，”安永会计师事务所旗下全球油气主管Dale Nijoka表示。

“部分新兴市场的独立探勘和生产企业将必须面对成本、现金流和债务问题。它们可能会在项目中寻求规模较大且资产负债表更有弹性的企业加入，以利油气进入市场。”

在美国，因油价下跌打击获利能力，页岩油生产商可能会选择出脱资产。根据美国投资银行Tudor Pickering Holt & Co执行长Bobby Tudor，在Baaken、Permian和Eagle Ford地区的高品质资产将是最受欢迎的资产。

“买家大可挑三捡四，”他表示。(完)

(编译 洪曦/戴素萍 审校 张涛)

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