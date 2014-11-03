原油下跌 因沙特下调销往美国的原油价格但上调欧亚价格

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透11月3日 - 原油价格在周一常规交易结束前的最后几分钟急跌多达2美元，触及新低，因沙特下调销售往美国的原油官方售价，但上调往欧亚的原油官方售价。
美国原油跌至2012年中来最低水平，技术性卖盘涌入市场，使短期原油期货价格跌至远月合约价格之下，为1月来首见。
美元不断走强和对中国经济成长的忧虑使油市早盘呈现利空基调，但布兰特原油盘中短暂升至平盘上方，因沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)上调12月销往欧亚的原油官方售价(OSP)，一些人士认为这是沙特计划减产的迹象。
不过，沙特阿拉伯国家石油公司下调销往美国的原油售价，这一事实在午后打压油市人气。交易商表示，在美国原油跌穿10月27日的日内低位79.44美元以后，卖盘加速。
美国原油CLc1收低1.76美元，报每桶78.78美元，盘中跌至78.14美元，为2012年6月来最低。
布兰特原油LCOc1盘中跌至最低84.18美元，收报每桶84.78美元。
美元兑日圆升至七年峰值，兑欧元升至两年高位，延续日本央行追加刺激计划后美元的涨势。美元走强，令油价承压。
强于预期的美国制造业数据扶助提振美元，且中国经济数据直指整体成长放缓和中国原油需求将可能下降。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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