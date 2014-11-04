原油期货触及数年低位 供应过剩担忧加深跌势

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透纽约11月4日 - 石油市场周二从多年低点回升，不过仍下跌逾2%；此前沙特阿拉伯调降对美国的石油出口价格，恐将加剧全球供应过剩的局面。充裕的供应已推动油价自6月以来下挫30%。
美国原油期货CLc1结算价下跌1.59美元报每桶77.19，早盘时触及2011年10月以来的盘中低位。
12月布兰特原油期货LCOc1结算价下挫1.96美元至每桶82.82，盘中亦触及2010年10月以来低点。
美国石油协会(API)在周二结算后公布的数据显示，上周美国成品油库存跳增，令原本预期库存减少的分析师感到意外。馏分油库存增加15.5万桶，路透访问的分析师原先预期为下降180万桶；汽油库存增加24万桶，预估则为减少40万桶。
美国上周原油库存下滑63.9万桶至3.749亿桶，由于炼厂增加产出。
沙特阿拉伯周一上调12月对亚洲和欧洲客户的原油售价，但对美国客户进一步降价，令市场意外[nL4S0SU04Q]。油价在周一尾盘一度每桶下跌2美元，并在周二延续跌势，触发技术止损卖盘。
“沙特基本上等于向美国石油生产商宣战，”Price Futures Group的Phil Flynn表示，“我觉得他们认为要长期在市场上存活的唯一途径，就是在短期内突破市场。”
周一长期石油期货合约价格转为高于较短期合约，令技术面转为正价差结构，为1月17日以来首见。期货曲线在下午脱离正价差，2148GMT时，12月与1月合约的价差为0.02美元。
石油输出国组织(OPEC)将于11月27日开会，但并没有明显迹象显示OPEC是否会减产。
阿联酋(阿拉伯联合大公国)石油部长表示，该国“并不焦急”。委内瑞拉与厄瓜多尔已表示，两国将研议一项联合提案，以保护油价。
根据接近沙特阿拉伯代表团的消息人士表示，自9月起就不曾对油市发表看法的沙特石油部长欧那密，将于周三会晤委内瑞拉OPEC代表团团长、同时也是委国外长的拉米雷斯。(完)
(编译/审校 徐文焰/陈宗琦/张荻)
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