油价在交投震荡中上涨 因沙特油管起火和美国库存数据利多

路透纽约11月5日 - 原油价格周三上涨，布兰特原油从四年低位反弹，因传闻一沙特油管爆炸和美国原油库存数据利多，交易商对此作反应。

美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存增加46万桶，增幅远小于预期的增加220万桶。

沙特通讯社SPA，以及沙特安全部和行业消息人士表示，沙特首都利雅得北部一条运送柴油的管道周三起火，现已熄灭。在周三稍早，市场传言一沙特原油管道发生爆炸，传言未经证实，但带动了油价急升。

“鉴于原油供应面临种种威胁，沙特传闻确实震动市场。但之后传闻得到澄清，市场看到库存数据的更大意味，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。

布兰特原油LCOc1收升0.13美元，收报每桶82.95美元。在早盘震荡交投中，布兰特原油最初下跌至2010年低位81.63美元，当时美元指数触及四年半高位，之后油价急升至84.45美元日内高位。

美国原油CLc1收涨1.49美元，报每桶78.68美元。稍早升至79.35美元，日低为76.46美元。

美国原油价格升幅较大，令美国原油和布兰特原油价差CL-LCO1=R收窄至4.50美元以下，为两周来最小。

EIA也表示，上周汽油和馏分油库存减少，暗示美国燃料需求较预期大。

油价也受到美国就业数据支持。民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国10月民间就业人数增加23万人，高于分析师预期的增加22万人。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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