油价续跌 因供应忧虑和美元走强

路透纽约11月6日 - 原油价格周四在上日急升后下跌，因交易商重新忧虑供应充足，且美元延续升势，令美元计价商品受压。

不过，指标布兰特原油和美国原油脱离日内低位，因美股在下午稍晚触及纪录高位，为油市带来一些乐观人气。

近月布兰特原油LCOc1收低0.09美元，报每桶82.86美元，周四稍早一度下跌0.90美元。

美国原油CLc1收低0.77美元，报每桶77.91美元，盘中下跌最多1.56美元。

周四，油价再次面临压力，之前石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里称，对油价下跌“并不恐慌”。布兰特原油自6月来下跌约30%。交易商认为，巴德里的讲话意味着OPEC在11月27日的会议上将不会减产。

欧洲央行在周四维持利率在纪录低位，带动美元兑欧元升至逾两年高位。最新一周美国初请失业金人数下降，也提振美元上涨。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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