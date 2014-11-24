油价收低 盘中OPEC减产臆测一度令市场大幅波动

路透纽约11月24日 - 原油价格周一收低，布兰特原油跌破每桶80美元。盘中一度走势波动，因俄罗斯提出随石油输出国组织(OPEC)一同削减石油产量，让一些人押注OPEC在本周会议上达成的减产幅度会大于原先预期。

由于需要油价上涨以支撑经济，俄罗斯试图说服OPEC减产，暗示该国可能将原油日产量削减约30万桶。

OPEC成员国石油部长会议将于周四在维也纳举行，一些人希望该组织至少将日产量减少100万桶以支撑价格。由于供大于求，石油价格自6月以来跌逾30%。

“和一周前不同，目前市场有人揣测OPEC的减产幅度可能大于预期，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。

“如果每日超额供应200万桶，而计划至削减100万桶，并不能让形势有太多改观。但如果俄罗斯加入进来每天也减产30万桶，那么是会有帮助的。”

不过，并非所有交易商都相信俄罗斯的态度能够说服OPEC。

纽约市场周一低开，早盘中段一度上涨，但尾盘再度下跌。

“我认为，在周四了解到OPEC的确切立场之前，市场将保持目这样的态势，”纽约能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff说。

指标布兰特原油期货近月合约LCOc1收低0.68美元报每桶79.68美元。盘中交投区间介于79.50和80.85美元。

美国近月原油期货合约CLc1结算价跌0.73美元，盘中交投于75.48至77.02美元。

交易商称，伊朗核问题谈判延期，在一定程度上限制了市场的跌势。

基金经理人表示，如果OPEC不能大幅减产，油价可能跌至每桶60美元。(完)

(编译 郑茵 审校 孙茉莉)

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