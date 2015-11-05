油价收跌多达2% 因供应过剩和汽油走低

路透纽约11月5日 - 油价周四最多跌2%，延续前一交易日的跌势，因原油供应过剩且汽油价格疲弱。

原油价格周三跌近4%，因美国政府公布上周原油库存增加285万桶，国内产量提高抵消了进口降低的影响。

在周四交易中，美国原油期货CLc1下跌1.12美元，或2.4%，报每桶45.20美元。

布兰特原油期货LCOc1收跌60美分，或1.2%，报每桶47.98美元，盘中受美国股市走稳提振短暂上扬。

在成品油方面，汽油期货RBc1跌2%，延续了周三急跌4%的下行趋势，因担心随着秋季维护期的结束，美国炼厂产量达到峰值。

市场信息公司Genscape预计截至11月3日当周库欣库存增加38.3万桶，交易员称这为油市增添了看空气氛。

根据Genscape，截至11月3日的四日内，库欣增加了近71.3万桶库存，交易员称，这表明该周后半段供应急剧增加，很可能抵消稍早库存的减少。

“我们看到的对11月来说不是好兆头，”毅联汇业(ICAP)石油经纪商Scott Shelton称，意指库欣基本面状况恶化。

法国巴黎银行(BNP Paribas)全球商品策略负责人Harry Tchilinguirian称，美国产量大幅减少，或者炼厂产能利用率大幅增加，才能将油价从40多美元的水平拉高。

市场咨询公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch同意上述观点。

“市况大起大落使得能源板块的大部分情况与一周前相差无几，交易环境依然艰难，”Ritterbusch说，“在任何情况下，都建议仍持看跌立场。”

美国以外，北海原油供应亦充裕。

布兰特原油即期合约与一年后交割合约LCOc1-LCOc12为每桶贴水近7美元，为两个月最阔水准。

周五，交易员将关注美国10月非农就业报告，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)年底前是否升息的迹象。升息将提振美元，压低原油和其他大宗商品价格。

布兰特油价图表：here

美国油价图表：here (完)