油价收跌多达2% 因供应过剩和汽油走低

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约11月5日 - 油价周四最多跌2%，延续前一交易日的跌势，因原油供应过剩且汽油价格疲弱。
原油价格周三跌近4%，因美国政府公布上周原油库存增加285万桶，国内产量提高抵消了进口降低的影响。
在周四交易中，美国原油期货CLc1下跌1.12美元，或2.4%，报每桶45.20美元。
布兰特原油期货LCOc1收跌60美分，或1.2%，报每桶47.98美元，盘中受美国股市走稳提振短暂上扬。
在成品油方面，汽油期货RBc1跌2%，延续了周三急跌4%的下行趋势，因担心随着秋季维护期的结束，美国炼厂产量达到峰值。
市场信息公司Genscape预计截至11月3日当周库欣库存增加38.3万桶，交易员称这为油市增添了看空气氛。
根据Genscape，截至11月3日的四日内，库欣增加了近71.3万桶库存，交易员称，这表明该周后半段供应急剧增加，很可能抵消稍早库存的减少。
“我们看到的对11月来说不是好兆头，”毅联汇业(ICAP)石油经纪商Scott Shelton称，意指库欣基本面状况恶化。
法国巴黎银行(BNP Paribas)全球商品策略负责人Harry Tchilinguirian称，美国产量大幅减少，或者炼厂产能利用率大幅增加，才能将油价从40多美元的水平拉高。
市场咨询公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch同意上述观点。
“市况大起大落使得能源板块的大部分情况与一周前相差无几，交易环境依然艰难，”Ritterbusch说，“在任何情况下，都建议仍持看跌立场。”
美国以外，北海原油供应亦充裕。
布兰特原油即期合约与一年后交割合约LCOc1-LCOc12为每桶贴水近7美元，为两个月最阔水准。
周五，交易员将关注美国10月非农就业报告，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)年底前是否升息的迹象。升息将提振美元，压低原油和其他大宗商品价格。
布兰特油价图表：here
美国油价图表：here (完)
(编译 刘静/杜明霞；审校 徐文焰/李婷仪)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。