奥巴马称原油供应充足 各国可削减伊朗石油进口

路透佛蒙特州伯灵顿/华盛顿3月30日电(记者 Jeff Mason/Roberta Rampton)---美国总统奥巴马周五誓言要继续推进对伊朗的严厉制裁，称世界市场原油供应充足，其他国家可削减从伊朗石油进口。

奥巴马去年12月签署法案，批准制裁伊朗。他表示，一些国家增加石油生产以及“战略储备的存在”令其得出可以继续实施制裁的结论。

他在声明中表示：“我将密切关注形势，确保市场能继续承受减少从伊朗购买原油和石油产品。”

奥巴马期望通过实施制裁迫使伊朗约束其核计划。西方国家怀疑伊朗借此开发核武器，但伊朗表示其核计划完全出於民用目的。

公开提及政府控制的石油储备或进一步激起外界的猜测，即主要能源消费国今年已在准备动用紧急储备。

战略与国际问题研究中心(Center for Strategic and International Studies)分析师戴维·庞弗雷(David Pumphrey)表示：“我认为，奥巴马提到这一点（政府战略储备）很有趣。这有点像提醒别人，这是我们可利用的工具之一。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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