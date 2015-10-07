油价结束三日连涨下跌 因美国原油库存增幅远超预期

路透纽约10月7日 - 油价周三震荡走低，结束三日连涨，美国政府数据显示上周原油库存猛增，令交易商倍感意外，因昨日一行业组织的报告显示库存减少。

美国能源资料协会(EIA)报告称，上周美国原油库存增加310万桶，远高于接受路透调查的分析师预估的增加220万桶。

周二美国能源协会(API)公布的库存初步数据显示，原油库存减少120万桶。

布兰特原油期货收跌0.59美元，或1.1%，报每桶51.33美元。

美国原油期货回落0.72美元，或1.5%，收报每桶47.81美元。

布兰特和美国原油期货过去三日累计上扬约8%，或约4美元，升穿保持了一个月的交易区间，受助于技术性买盘和数据良好。

三日连涨部分是因EIA周二发布的报告预计，明年全球石油需求增速将为六年来最快，暗示石油供应过剩情况好转的速度快于预期。

周三早盘油价一度上涨达1美元，之后回吐所有涨幅，在平盘上下几个美分的区间内游走。

EIA报告原油库存大增“将会在一定程度上削弱油市上行的动能”，并迫使交易商重新考虑市场未来的走向，Tradition Energy的分析师Gene McGillian表示。

EIA还报告称，上周汽油库存增加近200万桶，是预期增幅的四倍。McGillian称，数据给油市浇了一盆冷水。

Tyche Capital Advisors的石油交易员Tariq Zahir预计，高库存将继续重压油价。

“总体而言，油市多空因素正在角力，从技术面看，油价已突破了持续了逾一个月的交易区间。对美国原油期货来说，50美元近在咫尺，”Zahir说，“但从基本面来看，库存增加，且未来几周会持续增加。”

部分交易商认为，油价仍倾向于上行。

“关键技术性指标正面，”伦敦经纪公司PVM Oil Associates的董事Robin Bieber表示，“并未建议作空。”(完)