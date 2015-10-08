油价收在三个月高位 因预期未来将会攀升

路透纽约10月8日 - 油价周四升至三个月最高，扩大早盘涨幅，因一家备受关注的油价预估公司预计，油价将在未来两年内升至每桶75美元。

油价早盘上扬，因中国股市反弹，以及担忧叙利亚局势。

PIRA Energy Group称，预计原油价格在2016年底达到每桶70美元，到2017年达到每桶75美元。该公司曾在一年前准确预计油价暴跌。

布兰特原油期货收涨1.72美元，报每桶53.05美元，美国原油期货收涨1.62美元，报每桶49.43美元。

原油价格稍早上扬，因中国股市反弹，以及俄罗斯军事介入叙利亚为原油市场带来地缘政治风险溢价。

中国股市在结束了长达一周的假期后上涨3%，是两个交易周内的最大单日涨幅。

“关于中国的市场情绪最近似乎有些转变，我们认为中国股市进一步企稳将会限制所有能源产品的价格下行，”Ritterbusch & Associates主席Jim Ritterbusch称。

在俄罗斯空袭和巡航导弹的支援下，叙利亚军队及其军事同盟向叛军发动了攻击。

“形势很快变得复杂，该地区地缘政治风险攀升到了一个新水平。”Energy Management Institute分析师Dominick Chirichella在谈到叙利亚冲突时说，“这吸引了市场的注意力，认为可能影响该地区的石油出口，以及破坏已经每况愈下的俄罗斯与美国关系。”

布兰特原油本周可能录得10%涨幅，接近2009年初以来的最大周度涨幅。此前石油行业高管警告称，今年价格跌穿每桶50美元将迫使成本较高的生产商减产。

另外，美国联邦储备委员会(FED/美联储)周四发布了9月16-17会议纪录,决策者在会议上对全球经济放缓的迹象感到不安，但认为这并未导致美国经济前景发生“实质性改变””。

“联储会议记录显示决策者担心通胀，尽管他们仍认为可能在今年稍晚升息。还有地缘政治的忧虑，但我认为焦点是美国的生产受扰，这也帮助提升价格，”rice Futures Group的分析师Phil Flynn称。(完)