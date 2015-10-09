油价在震荡交易中基本持平 美国原油收于11周高位

路透纽约10月9日 - 油价周五基本持平，交投震荡，因交易商在供应依然过剩的负面基本面消息和美国钻井平台数量连续第六周减少这一利好消息之间权衡。

美国原油收涨0.2美元，报每桶49.63美元，为7月底以来的最高收盘价，布兰特原油收跌0.40美元，报52.65美元。

尽管周五布兰特原油下跌，但布兰特原油和美国原油本周均大涨约9%，录得过去六周的最大周涨幅。

周五公布的数据显示，美国能源公司连续第六周减少钻井平台数量，是自6月以来的最长跌势，表明低油价持续令油企减少勘探活动。

石油服务公司Baker Hughes在其备受关注的报告中称，在截至10月9日当周减少了9座钻井平台，令总钻井平台数量降至605座。

一些交易商称，加拿大和巴肯地区页岩油产量减少的担忧对美国原油提供了支撑。

“我认为，出于这种担忧，市场将美国原油重新定价为较大西洋盆地其他等级原油高。”毅联汇业(ICAP)石油经销商和商品专家Scott Shelton称。

他称，“至于是担忧还是事实，还要再观察。”

早些时候市场上涨动能强劲，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)周四公布的会议记录表明，比预期多的决策者同意维持执行近十年的利率不变。

一位业内消息人士告诉路透，沙特9月维持原油产量不变。该国保护市场份额策略的一部分就是将产量保持在较高水平。(完)