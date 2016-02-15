香港《经济日报》：油国减产托油价 须危机倒逼

（2月15日社评）

市场憧憬油国减产，国际油价报复反弹逾一成。惟油国间的政经纠结难解，令减产屡成狼来了。油价后向的关键，还看油国经济危机与欧美银行危机，会否倒逼各方维持油价秩序。

港股恒指今日有望高开，因上周五美股道指大涨逾三百点，市场憧憬石油输出国组织（OPEC）或联手减产，令国际油价报复式反弹逾一成。惟投资者对油国减产，不宜太早乐观。

因国际油价虽每况愈下，不时传油国拟减产托价，事实上油国产量却不减反增，如OPEC上月日均产量达3,233.5万桶，高于去年全年平均的3,184.8万桶；非OPEC的俄罗斯，上月原油产量更创苏联解体以来新高。油价愈跌油产愈升，反映油国之间的政经纠结难解。

经济方面，油国各有自己的密底算盘，尤其面对伊朗、伊拉克等积极增产重返国际市场，其他油国更不敢轻言减产，图力保市场份额不受蚕食；且停产油井一旦要重新投产成本高昂，油国宁平有平卖，续保收入。

政治方面，属伊斯兰逊尼派的沙特与什叶派的伊朗，两国既涉千年教派宿怨，更图争夺中东地区的话语权，油价成角力武器；且俄罗斯亦大力防范中东油国趁机进军欧洲，削弱俄罗斯对欧洲的政治影响力。正因如此，今次油国会否真的减产，又或另一次狼来了，仍须对油国听其言、观其行。至于油价能否摆脱愈跌愈残的格局，更关键的应是会否惹来重大危机，倒逼各方愿维持油市秩序。

一是油国经济危机。油价江河日下，各产油国经济正尝苦果，如沙特去年财赤高达980亿美元，为原先预算的2.5倍，而今年预算财赤已达870亿美元，油价续挫势令沙特经济财政伤上加伤；市场亦指油价若续低迷，俄罗斯的外滙储备，或只能再撑一年至年半。一旦油国经济危机加深，或倒逼油国面对现实，协调托油价。

二是欧美银行危机。近期国际银行股大挫，因市场忧不少欧美银行向油企借出巨额资金，油价续跌恐触发油企大量倒闭、赖债，欧美银行势遭殃，甚至再爆雷曼式危机。若此能倒逼欧美政府斡旋油国谈判、以至促欧美大鳄收手，或有助油市恢复秩序。

故油价后向，还看油国与欧美会否知惊知痛，出手维稳油价防危机扩散，此亦是投资者观察国际以至本港金融市场走向的关键所在。