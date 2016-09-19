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货币新闻 | 2016年 9月 20日 星期二 04:47 BJT

标题新闻：阿尔及利亚油长称下周会议会讨论冻产可能性，若决定召开OPEC特别会议，可能在11月前

OPEC：石油输出国组织

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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