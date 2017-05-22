标题新闻：印度油长Pradhan称OPEC减产和油价升高前景使得印度考虑北美供应，鼓励转向可再生能源

标题新闻：警方称伦敦高楼大火起火点为惠而浦Hotpoint冰箱，惠而浦将配合当局调查
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OPEC为石油输出国组织
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路透吉隆坡6月23日 - 马来西亚棕榈油期货周五傍晚下跌，四个交易日来有三日下跌，因预期产量增加。 马来西亚衍生品交易所指标9月棕榈油期货跌0.2%至每吨2,442马币(林吉特)。 合约成交量为24,646口，每口25吨。 “棕榈油价格下跌，是因市场预期产量将上升，特别是在开斋节假期之后。”吉隆坡一期货交易商说。 马来西亚市场下周初将因假期休市，6月28日恢复交易。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油上涨0.5%，大连商品交易所9月豆油跌0.3%。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，重庆红蜻蜓油脂1.26亿美元等值联贷违约，公司向银行要求豁免，已延长银行回复截止日期。