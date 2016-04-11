多哈会议可能不会让油市多头有惊喜--高盛

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透4月11日 - 高盛(GS.N)周一在报告中称，石油生产国4月17日的多哈会议预计不会让油市多头有惊喜。
参加会议的包括石油输出国组织(OPEC)成员国和该组织之外的产油国。
高盛称，将产量冻结在目前水平并不能促使油市恢复平衡，因为2016年俄罗斯和OPEC产量一直维持在4,050万桶/日的平均年度预估水平。
高盛认为，油市恢复平衡需要持续的低油价，预测2016年第二季油价为每桶35美元。
油价周一上涨，延续上周尾段的大涨之势，因之前美国库存和开采活动下降，生产中断以及出口国冻产的希望亦提振了价格。(完)
(编译 李春喜 审校 郑茵)
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路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。