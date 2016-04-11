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国际财经 | 2016年 4月 11日 星期一 15:05 BJT

多哈会议可能不会让油市多头有惊喜--高盛

路透4月11日 - 高盛(GS.N)周一在报告中称，石油生产国4月17日的多哈会议预计不会让油市多头有惊喜。

参加会议的包括石油输出国组织(OPEC)成员国和该组织之外的产油国。

高盛称，将产量冻结在目前水平并不能促使油市恢复平衡，因为2016年俄罗斯和OPEC产量一直维持在4,050万桶/日的平均年度预估水平。

高盛认为，油市恢复平衡需要持续的低油价，预测2016年第二季油价为每桶35美元。

油价周一上涨，延续上周尾段的大涨之势，因之前美国库存和开采活动下降，生产中断以及出口国冻产的希望亦提振了价格。(完)

(编译 李春喜 审校 郑茵)

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