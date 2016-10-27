消息人士称沙特和OPEC海湾国家准备减产4% 但俄罗斯仅同意冻产

路透迪拜10月27日 - 据熟悉情况的人士向路透透露，石油输出国组织(OPEC)海湾国家成员国能源部长本周告诉俄罗斯能源部长，沙特和海湾国家愿意将石油产量从峰值减少4%。

上述消息人士称，周日在利雅德召开的能源部长闭门会议上提出了上述动议，但俄罗斯能源部长诺瓦克告诉这些官员，俄罗斯不会减产，但可以把产量冻结在当前水平。

OPEC专家和俄罗斯等其它产油国官员将于10月28-29日在维也纳召开会议，以敲定上月在阿尔及利亚达成的限产协定的细节，4%的减产提议可能会在此次会议上提出。

OPEC第二大产油国伊拉克本周称其不会减产，应该排除在限产之外，因该国需要资金打击伊斯兰国组织。OPEC消息人士称，伊拉克的立场可能会面对来自沙特及其海湾国家盟友的反对。

三位OPEC消息人士称，一个普遍的共识是只有利比亚、尼日利亚和伊朗应排除在协议之外，因这三个国家的产量曾受到战乱和制裁的打击。(完)