原本支持减产的成员国转变立场 OPEC减产希望更加渺茫

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透伦敦12月17日 - 上个月石油输出国组织(OPEC)会议上支持减产的成员国现在转而认同沙特阿拉伯的看法，认为需要聚焦于市场份额，这进一步降低了OPEC减产以支撑油价的可能性。
虽然委内瑞拉继续呼吁采取措施以支撑油价，但其他通常支持这种做法的OPEC成员国，比如伊朗和非洲国家，则保持沉默。
“产油国家并非视若无睹。我们只是在观察，并且不管价格在什么水准都在卖出原油，”一个OPEC成员国的代表说。该成员国曾在11月要求减产。
这意味着OPEC内部更加认同核心海湾产油国的看法。这些核心产油国本周暗示，准备坐等六个月到一年，油市终将企稳。
油价自6月峰值下滑，对委内瑞拉、阿尔及利亚和伊朗等国来说异常痛苦。国际货币基金组织(IMF)和其他分析师估计，这些国家需要油价维持在100美元以上，才能够维持预算平衡。
外界原本预计OPEC会在11月会议上解决油价下跌问题，但以沙特为首的海湾产油国拒绝了较贫困成员国的减产要求，称OPEC需要争取市场份额。
另一个曾支持减产的OPEC成员国的代表称，任何支撑油价的行动都要有非OPEC国家俄罗斯的参与。而迄今为止俄罗斯还没有放弃其拒绝减产立场的迹象。
“尽管很痛苦，但我们认同OPEC不能独自减产，”这位代表说。
前述第一位OPEC成员国代表指出，OPEC没必要在下次预定于6月举行的会议之前召开会议，因为最新的决定在降低页岩油等竞争性供应方面需要时间。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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