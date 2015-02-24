尼日利亚石油部长：若油价续跌将召集OPEC特别会议--FT

路透纽约2月23日 - 尼日利亚石油部长接受英国金融时报(FT)采访时称，若原油价格进一步下滑，该国将召集石油输出国组织(OPEC)举行特别会议。

“我们已在与成员国进行商讨，”Diezani Alison-Madueke在周一出版的采访稿中表示。作为OPEC主席，她负责在召开紧急会议时联络各成员国和秘书长。

她称，若油价“进一步下滑，我极有可能将必须召集OPEC在未来六周左右举行特别会议”。

她说，可能除阿拉伯国家之外，几乎所有OPEC成员国(对油价)都“非常不安”。

上月委内瑞拉和伊朗要求OPEC减产，以扭转去年6月开始的油价下滑态势。上述言论是自此之后OPEC对石油危机不安情绪加深的首次公开表态。

去年11月，OPEC决定维持每日3,000万桶的产量配额不变。下次官方会议定于6月举行。

受此言论影响，指标布兰特原油短暂上涨逾1美元，抹去稍早跌幅，但很快再度转跌，因为鉴于以沙特为首的核心成员国尚未显示出准备抑制产量的迹象，交易员怀疑是否存在快速行动的任何空间。(完)

(编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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