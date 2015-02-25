油价在60美元水准趋稳 亚洲等需求出现改善--OPEC代表

路透利雅得2月24日 - 一海湾国家石油输出国组织(OPEC)代表周二表示，油价已开始在当前约60美元的价位附近持稳，且亚洲和其他地区的需求显露回升迹象。

这些评论表明，OPEC核心海湾国家成员国并无意要改变专注市场份额的策略，尽管其他成员国对石油收入减少心存忧虑。

“油价似乎稳定在当前水准附近...有很多迹象表明需求正在增加，”这名资深的OPEC代表对路透表示。“市场正趋于稳定，油价也是，”该名代表称，并补充道每桶60美元的价格“目前还可以”。

油价周二上涨接近每桶60美元，较1月13日45美元的近六年最低收位涨逾30%。受供给过剩影响，油价自6月的115美元一路下挫，OPEC拒绝减产后跌势更是加剧。

该名代表说道，亚洲、新兴经济体、拉美和美国的石油需求显露回升迹象。预期随着全球经济的成长，今年下半年的石油需求成长会更加强劲，有助于吸收市场内过多的石油供给。

该代表补充道，OPEC在下次既定的6月会议前不太可能再次集会，并维护11月不减产的决定。

“OPEC必须要保持住它的市场份额，不会为其他非OPEC产油国做出牺牲。俄罗斯和其他非OPEC产油国仍拒绝同OPEC合作。”(完)

(编译 孙茉莉; 审校 戴素萍)

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