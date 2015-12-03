油价收涨3% 因美元大跌和对冲OPEC会议可能有意外结果

路透纽约12月3日 - 原油价格周四大幅收高约3%，因预计石油输出国组织(OPEC)在周五会议上不减产的交易商进行对冲，以防OPEC会议有意外结果。

美元急跌和取暖油大涨也支撑原油市场，上日油价迫近六年半低位。

“人们都知道熊市会出现惊人的升幅，”BRG Brokerage原油期货交易员Jeffrey Grossman说，“我不断地告诉人们，油价处于目前的低位容易出现反弹。”

布兰特原油收报每桶43.84美元，上涨1.35美元，或3.2%，盘中升逾2美元至日内高位。周三，布兰特原油收低约2美元，仅差约0.20美元就会创下2009年3月来的新低。

美国原油期货收报每桶41.08美元，上扬1.14美元，或2.9%。近月1月美国原油期货周三触及39.84美元的合约低位。

油价走势波动，对OPEC油长的讲话作反应。

布兰特原油在纽约早盘上涨逾1美元，之后缩减升幅，但在下午交易中再度走高。

油价早盘上扬，此前Energy Intelligence报导，沙特(沙乌地)阿拉伯将提议各方达成一项协议，以平衡油市并提振油价，协议内容包括一些困难度甚高的条件，要求石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗和伊拉克限制产量增长，以及让俄罗斯等非OPEC产油国参与减产。

在沙特消息人士稍后否认该报导后，布兰特原油缩减涨幅。迄今为止，沙特一直拒绝减产以支撑油价。伊朗和俄罗斯也排除了限产的可能性。

但在周四接近结算时，油价升势动能增强，一度上涨逾5%。这令分析师感到意外，他们表示，可能是一些交易商因担心OPEC会议会有意外结果而进行对冲。

“OPEC可能意外减产的观点使人们有些紧张，”Energy Management Institute的Dominick Chirichella说。

美元指数劲跌2.3%，录得逾六年来最大单日跌幅，因欧元急升，此前欧洲央行降低存款利率的幅度不及预期。

取暖油收盘猛涨4%，此前几日受压，因美国东北部气温高于正常水平，该地区是取暖油的主要市场。(完)