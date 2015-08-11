美国原油期货结算价为六年最低 因人民币贬值及OPEC预估

路透纽约8月11日 - 美国原油期货周二结算价为逾六年最低，此前中国安排人民币贬值，令投资人对全球第二大原油消费国的石油需求产生疑虑，而石油输出国组织(OPEC)的预估显示，尽管油价低迷，但非OPEC成员国可能将保持高产量。

交易商表示，英国石油在印第安纳州的炼厂故障可能持续至少一个月，日产能约24万桶的原油馏分设备将暂停运作，这令市场的利空气氛更加浓厚。

美国原油期货收低1.88美元或逾4%，报每桶43.08美元，为2009年3月来最低结算价，较3月18日所创的今年低点高约1美元。

布兰特原油期货收挫1.23美元或2.4%，报每桶49.18美元，回吐昨日逾半数升幅。

人民币周二创逾20年来最大跌幅，触及三年新低，因此前中国央行出人意料地让人民币中间价一次性贬值近2%，在市场掀起轩然大波，不少分析师认为货币战争的阴影渐近。

OPEC周二调高非OPEC国家2015年的原油供应预测，表明油价崩跌要比原先预期花上更多的时间，才会对页岩油等其他竞争油品产生影响。

今年迄今，美国原油期货大跌近20%，去年重挫46%。布兰特原油期货在去年急挫48%的基础上今年又已经跌了15%。

市场关注上周美国原油库存数据，路透访查的分析师预计，上周原油库存减少180万桶。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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