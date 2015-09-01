OPEC担心油价下跌 准备与其他产油国进行磋商

路透伦敦8月31日 - 周一最新出版的OPEC Bulletin中的一篇文章写道，石油输出国组织(OPEC)担心油价下跌，准备与其他产油国进行磋商。

这篇文章称，“受原油产量增加及市场投机行为影响，目前油价持续承压，这仍是OPEC及其成员国的心头之患，对于该行业的所有利益攸关方来说确实如此，”

OPEC对于与其他产油国进行磋商重新持开放态度。该组织已表示如果没有俄罗斯等非OPEC产油国的帮助将拒绝减产，俄罗斯亦拒绝减产。

“OPEC一如既往将继续竭尽所能为油市创造正确有利的环境，以使油价达到公平合理的均衡水平。”

“OPEC已在多个场合强调，准备与其他所有产油国进行磋商，但这要在平等的竞争环境下。OPEC将保护自身的利益。”(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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