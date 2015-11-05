版本:
中国
国际财经 | 2015年 11月 5日 星期四 08:34 BJT

科威特石油部长称油价已触底 OPEC不应独自减产

路透利雅得11月4日 - 科威特石油部长奥马尔(Ali al-Omair)周三表示，他认为油价已经触底。

他在沙特首都利雅得表示，石油输出国组织(OPEC)不应独自减产。

奥马尔对记者称，“OPEC不应单方面减产...我认为OPEC要保持团结。”(完)

(翻译 张荻； 审校 张涛)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐