综述：油价大跌 阿联酋淡化OPEC要召开紧急会议的说法

路透阿布扎比1月12日 - 阿联酋采取行动以淡化石油输出国组织(OPEC)可能召开紧急会议的说法；尼日利亚石油部长周二称，“一些”成员国要求召开会议。

指标布兰特原油期货LCOc1跌向每桶30美元，近12年低点，随后小幅回升。由于供应过剩，布兰特原油自2014年年中以来已经跌去将近四分之三。

尼日利亚石油部长卡奇库在阿布扎比一次能源会议的间隙告诉记者，当前市况支持召开紧急会议，以评估OPEC是否应改变策略。

不过，阿联酋石油部长马兹鲁伊稍晚在同一会议上表示，OPEC当前的策略正在奏效，并称政策起效需要时间--或许需要一年至一年半。

“我不相信，仅仅因为市场创出一个低点，OPEC就会自行或单方面改变这一策略，”马兹鲁伊说。

他补充说，虽然石油市场在2016年上半年会“比较艰难”，但在今年晚些时候将逐渐复苏，因预计非OPEC产油国将减产。

尼日利亚石油部长没有具体说明哪个OPEC成员国要求开会，并表示会在2月或3月召开这样的会议。OPEC下次会议的预定日程要到6月2日。

但海湾地区以外的两个OPEC成员国代表对召开紧急会议一事表示怀疑，“不会有任何会议，”一位非洲OPEC成员国的代表称。

OPEC的策略是维持产量水平，不通过减产来支撑油价，其目的在于保住市场份额，以免被美国页岩油等成本较高的生产商夺走份额。

2016年供过于求的问题可能会加剧，因为一旦西方制裁取消，伊朗的石油供应将回归市场。

“我认为包括伊朗在内的所有成员国都有权提高产量，我认为我们不会限制任何国家，”马兹鲁伊称。

鉴于这样的前景，一些石油分析师近日下调了油价预期。渣打银行称油价可能跌至每桶10美元。

是否召开紧急会议要看OPEC核心成员国--沙特的态度，沙特一直拒绝通过减产来提振油价。

“沙特从来没有表态不想讨论，”卡奇库称，“事实上，在去年12月会议上，沙特对于在各成员国达成共识的前提下，可在今年6月前再次召开会议非常支持。”(完)