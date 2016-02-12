焦点：委内瑞拉建议OPEC和非OPEC产油国“冻结”石油产量

2014年6月10日在维也纳拍到的OPEC组织标识。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

* 委内瑞拉石油部长在访问产油国期间提出了“冻结”产量的建议

* 沙特可能欢迎这一主张--消息

* 伊朗被认为是绊脚石，不太可能同意--消息

路透迪拜/伦敦2月11日 - 据熟悉讨论内容的消息人士说，一些石油输出国组织(OPEC)成员国正试图让OPEC和主要非OPEC产油国之间达成“冻结”石油产量的共识，以便在不需要减产的情况下应对全球供应过剩局面。

消息人士还说，沙特阿拉伯可能会欢迎这一主张，但现在判断沙特是否会同意该主张还为时过早，因为协议能否达成将主要取决于伊朗是否会承诺限制其增加出口的计划。

消息人士还称，在当前油价水平“冻结”产量的建议，是委内瑞拉石油部长Eulogio Del Pino本月访问产油国时提出的。他访问的国家包括俄罗斯、伊朗、卡特尔和沙特阿拉伯。

一位熟悉此事的人士说，“如果各方能达成减产或至少‘冻结’产量的共识，委内瑞拉石油部长希望能在OPEC的6月会议之前召开一次会议。”

“目前一直在讨论很快召开会议以达成冻结产量协议。这就是目前的情况，”消息人士说，并称该提议至少已获得俄罗斯和卡塔尔的初步同意，但前提是其他产油国能就此达成共识。

产量冻结有可能是一个妥协办法，这样能限制供应过剩的情况继续加重，同时又不要求产油国减少供应并放弃市场份额。受供应过剩拖累，油价在上个月跌至12年最低每桶27.10美元。

另一位消息人士称，在沙特石油部长欧那密和Del Pino周日利雅得会晤时，也曾讨论过委内瑞拉的这一提议。

该消息人士称，尽管沙特对此提议持开放态度，但谈判仍处于初级阶段，而且除非伊朗同意限制供应，否则沙特不会做出承诺。

伊朗似乎是达成任何协议路上的主要绊脚石。在被问及产量冻结是否会在OPEC中获得众多支持时，一位熟悉伊朗想法的消息人士回答称不会。

伊朗急欲夺回遭制裁期间丢掉的市场份额，所以并不愿意限制石油供应。2012年该国因核计划遭制裁，今年1月才刚刚得到解除。

**临时解决方案？**

一位OPEC消息人士称，冻结产量可能会是多数产油国能接受的临时性妥协举措，这将为油价带来支撑，但伊朗仍然是达成任何协议的关键所在。目前多数产油国的产量都已接近最大产能。

“现在除了伊朗之外，各国都已经满负荷生产，”消息人士称。

“比方说，如果伊朗愿意遵守他们向欧洲承诺的日产量提高30万桶，而且美国页岩油生产放缓，那么产量冻结对市场来说将是一个积极信号。”

“这将帮助价格回升，”消息人士称。“但这是个暂时解决方案，并且需要有实施的意愿。”

沙特表示愿意合作采取行动稳定市场，只要所有OPEC成员国和主要非OPEC产油国加入。消息人士称，伊拉克产量增加以及伊朗增产的声明是OPEC达成协议的主要障碍。

另一OPEC消息人士称，很难达成协议。“我怀疑不会轻松达成协议，因为这对于一些国家太敏感，”并称OPEC和非OPEC国家需达成一致。

一位OPEC代表也持类似观点，称还没有召开产油国会议的具体计划。

“这将需要所有产油国之间达成协议，而不只是OPEC，”该代表谈及冻结产量时称，“如果会议没有议事日程，就不能解决价格问题。”(完)