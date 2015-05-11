国际油市：OPEC预计2025年油价约为76美元--华尔街日报

路透5月11日 - 华尔街日报引述石油输出国组织(OPEC)最新的战略报告报导称，OPEC预计在最乐观的情景下，2025年油价将约为每桶76美元。

报导称，OPEC并不预计未来10年油价将再次一直在100美元交投，该评估促使OPEC考虑重新采取产量限额措施。

油价周一跌向65美元，因有迹象显示油价数周升势鼓励美国页岩油产量反弹，尽管政府预计6月页岩油产量减少。

报导称，OPEC报告还考虑了2025年油价低于40美元的情景。

OPEC报告建议，重新采用2011年废弃的产量限额举措。

未立即联系到OPEC置评。(完)