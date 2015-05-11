国际油市：OPEC预计2025年油价约为76美元--华尔街日报

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月11日 - 华尔街日报引述石油输出国组织(OPEC)最新的战略报告报导称，OPEC预计在最乐观的情景下，2025年油价将约为每桶76美元。
报导称，OPEC并不预计未来10年油价将再次一直在100美元交投，该评估促使OPEC考虑重新采取产量限额措施。
油价周一跌向65美元，因有迹象显示油价数周升势鼓励美国页岩油产量反弹，尽管政府预计6月页岩油产量减少。
报导称，OPEC报告还考虑了2025年油价低于40美元的情景。
OPEC报告建议，重新采用2011年废弃的产量限额举措。
未立即联系到OPEC置评。(完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
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