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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 23:12 BJT

标题新闻：沙特、伊朗和伊拉克等主要OPEC国家下周将在伊斯坦布尔与俄罗斯举行非正式磋商-消息

OPEC：石油输出国组织

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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