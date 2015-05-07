《焦点》OPEC下月会议不太可能独自减产，油价反弹趋势料持续--官员

标题新闻：OPEC内外产油国考虑将减产协议延长九个月或更多，以覆盖明年首季需求疲弱期-消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
他说，价格下降可能已经刺激需求增加，今明两年全球市场至少需要额外400万桶/日的供应，其中300万桶是为了抵消天然气产出的减少，另外100万桶则是为了满足需求增长。
OPEC代表周二告诉路透，随着价格回升，OPEC势将维持当前产量不变。OPEC海湾产油国代表称，现在说什么都还太早，因为减产也需要OPEC以外产油国的努力。
“我们试图让OPEC以外主要产油国也参与进来。但如果他们不减产，OPEC就不大可能独自减产。必须有个实质性的、明确的承诺，且要有具体数字”他说。
他并未指明哪些国家。但阿尔及利亚3月表示，寻求与其他出口国增加合作以提高价格。委内瑞拉则参与过此前的减产努力。
OPEC海湾成员国代表表示，尽管原油库存偏高，但仍接近五年均值。(完)
(编译 李爽/郑茵/杜明霞；审校 龚芳/白云/王颖)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得
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