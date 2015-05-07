《焦点》OPEC下月会议不太可能独自减产，油价反弹趋势料持续--官员

他说，价格下降可能已经刺激需求增加，今明两年全球市场至少需要额外400万桶/日的供应，其中300万桶是为了抵消天然气产出的减少，另外100万桶则是为了满足需求增长。

OPEC代表周二告诉路透，随着价格回升，OPEC势将维持当前产量不变。OPEC海湾产油国代表称，现在说什么都还太早，因为减产也需要OPEC以外产油国的努力。

“我们试图让OPEC以外主要产油国也参与进来。但如果他们不减产，OPEC就不大可能独自减产。必须有个实质性的、明确的承诺，且要有具体数字”他说。

他并未指明哪些国家。但阿尔及利亚3月表示，寻求与其他出口国增加合作以提高价格。委内瑞拉则参与过此前的减产努力。

OPEC海湾成员国代表表示，尽管原油库存偏高，但仍接近五年均值。(完)