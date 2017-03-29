《KEMP专栏》OPEC是否应延长减产众说纷纭 高盛看法成为少数派

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦3月28日 - 当前油市最具争议性的议题是油市恢复平衡所取得的进展，以及石油输出国组织(OPEC)和其他产油国是否需要延长减产协议。

“尽管美国原油库存处于纪录高位，但我们认为油市再平衡实际上仍取得了进展，”高盛分析师周日在客户报告中写道。

高盛预测，即便OPEC在2017年下半年恢复正常生产，经济合作暨发展组织(OECD)以需求覆盖计算的石油库存到2017年底将下降至五年平均水平。

高盛预测，油价将转为逆价差，减产将使担心出现的供应缺口进一步恶化。(依赖数据的OPEC让库存下降进入白热化并不明智，高盛/3月26日)

高盛认为，没有理由延长减产协议，如果OPEC要把油价推向每桶65美元，并导致石油钻探活动加快复苏，那最终结果将是搬起石头砸自己的脚。

高盛是在油市和对冲基金领域影响力最大的银行之一，所以高盛研究团队的看法很有分量。

但该行相信，2017年下半年即使不延长减产协议市场也将实现再平衡，这使该行成为少数派。

多数交易商已不太确信，随着石油库存大幅下降，市场将进入一个供应持续不足的阶段。

过去四周，布兰特6月和12月间的日历价差已大幅下滑(tmsnrt.rs/2mLRatT)。

该日历价差已从2月21日的逆价差0.21美元，变成3月27日的正价差0.92美元。

正价差通常与市场供应良好、库存高企和/或增加相关联；而逆价差则与市场供应不足、库存低落和/或下降有关。

2017年下半年的日历价差现处于11月30日OPEC达成减产协议以来，正价差最阔的状态。

价差走弱的情况并未集中在任何特定月份，而是在下半年逐月走软(tmsnrt.rs/2mLFPtL)。

这些价差目前已成为对冲基金及其他交易商押注油市再平衡时点及速度的最主要阵地。

2016年底及今年头两个月，布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)价差似乎吸引了部分大型参与商的浓厚兴趣。

但2月21日开始的那波下跌过后，布兰特原油期货的价差结构有点进退两难。

日历价差的宽阔程度仅够支持高库存到12月底，但这也并非意味着库存会迅速下降。

从近期期货曲线变化来看，许多石油交易商似乎认为，减产计划需要延长，但不确定这是否会发生，或者力度是否足够。

不过，倘若高盛是对的，2017年下半年日历价差目前被低估，且应该大幅提高，那么这意味着一个很好的购买契机。

如果高盛是错的，无论是否延长减产计划库存都居高不下，那么大多数跨月价差可能将在合约临近到期时进一步收窄，从而使库存能够结转。(完)