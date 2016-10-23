委内瑞拉总统称OPEC接近与其他产油国达成限产协议

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透巴库/迪拜10月22日 - 据阿塞拜疆国家通讯社Azertag周六报道，委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)称，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家“非常接近”达成限制石油产量的协议。
“今天与阿塞拜疆总统阿利耶夫，我们讨论了OPEC与其他产油国达成协议的问题。我们很接近达成一致并签署相关协议，”Azertag引述马杜罗在该国首都巴库的讲话称。
“我相信很快会达成相关协议，我们将予以公布。这将为油价稳定、投资、稳定生产和新的油价模式进入一个新时代打下基础，”他说。
马杜罗之后访问了伊朗，并与伊朗最高领导人哈梅尼和总统哈桑·鲁哈尼讨论了包括油市在内的一些问题。
除了阿塞拜疆和伊朗之外，马杜罗还访问沙特和卡塔尔，以推动达成稳定油市的协议。
Azertag引述总统阿利耶夫的话称，阿塞拜疆不会增加石油产量和出口，进一步强化他上周做出的声明。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
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