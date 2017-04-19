OPEC秘书长称OPEC及该组织之外产油国都致力于恢复市场稳定

路透阿布扎比4月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周三表示，参与减产的所有产油国都致力于将全球石油库存降至五年均值，并让市场恢复稳定。

巴尔金都在阿联酋表示，3月的减产履行数据显示，遵守情况好于2月。

OPEC和非OPEC产油国12月达成为期六个月的减产协议，帮助提振油价在经历两年下滑后，升至每桶约55美元。5月25日OPEC会议将检视今年下半年产量政策。

巴尔金都未透露减产协议是否会再延长六个月，但表示任何决定都将符合所有石油生产国和消费国的利益。(完)