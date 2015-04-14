油价上扬 因美国石油产量下降和中东局势紧张

路透纽约4月14日 - 原油期货周二上扬，因有迹象显示美国石油产量下降，美元走软以及中东，尤其是也门的局势紧张。

周二公布的月度数据显示，2月北达科塔州石油日产量较1月下降1.5万桶，不过油井数量触及纪录高位。

“今日美国原油期货带领的油价升势主要受助于支撑性的供应面消息，消息暗示钻井平台数量减少转化为产量下降的速度快于预期，”Ritterbusch & Associates的总裁Jim Ritterbusch表示。

美国能源资料协会(EIA)周一报告称，预计5月美国页岩油日产量较前月减少4.5万桶，至498万桶，为四年来第一个月产量下降。

在周三5月合约到期前，布兰特原油期货上扬0.50美元，收报每桶58.43美元，略高于100日移动均线切入位58.40美元。布兰特原油期货周一盘中也升穿了该均线。

美国5月原油期货攀升1.38美元，收报每桶53.29美元，升穿100移动均线切入位52.96美元，为2014年7月以来首次。

美元走软也扶助提振以美元计价的原油价格，经纪商称。

中东地区的紧张局势也支撑油价。目前，叙利亚、伊拉克和也门的战事仍在继续。分析师担心，也门的内战可能导致领国沙特的局势出现动荡。

伊朗称，将在周三向联合国提交一份解决也门危机的和平计划。

伊朗油长周二被援引称，石油输出国组织(OPEC)应将日产量目标下调至少5%，或约150万桶。

沙特油长与俄罗斯大使在会谈时讨论了油市状况。

交易商静待美国石油协会(API)在周二稍后公布的库存数据。分析师预计上周美国原油库存增加。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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