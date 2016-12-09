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国际财经 | 2016年 12月 9日 星期五 08:44 BJT

沙特通知客户削减1月原油供应 遵守OPEC减产协议--PIRA

路透纽约12月8日 - 能源咨询公司PIRA周四晚间公布的报告显示，沙特通知客户1月削减原油供应，遵守石油输出国组织(OPEC)最近达成的减产协议。

该报告称，对不同的客户供应减少程度不同，但对北美客户可能更大，因为利润率较低。

OPEC成员国上周达成2008年以来首份减产协议。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张荻)

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